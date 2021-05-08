السيطرة على حريق بقطعة أرض زراعية على الزراعي بقها

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب قطعة أرض زراعية على الطريق الزراعي بمدينة قها دون خسائر بشرية أو إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وطلب تحريات المباحث.



تلقى اللواء عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بلاغا من المهندسه أمل فوزي رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، بتلقيها إتصالا يفيد بنشوب حريق علي الطريق الزراعي بنطاق مدينه قها لقطعه أرض زراعيه بها بعض أشجار النخيل والزينه بجانب ثلاجه حسن جمعة.



أخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقلت سيارات الإطفاء وفريق الأزمات بالوحدة المحلية بقها تحت إشراف سلوى ابوالعينين نائب رئيس المدينه وبحضور قوه من قسم شرطه قها.



وتمكنت قوات الإطفاء من السيطره على الحريق واخماده هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالارواح كما لم ينتج عنه ثمه تلفيات بالمال العام.