7 معلومات مهمة عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة

شاركت مصر العالم إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الإجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار "غني - طير..حلق مثل الطيور" وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة والإنسان ودورها فى حماية التنوع البيولوجى.





كما تعقد الوزارة من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة جلسة نقاشية عبر تقنية زووم لعرض الجهود الوطنية فى صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشاركة ممثلى شركاء العمل البيئى من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وشركة نقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.





وترصد "الفجر" من خلال انفوجراف أبرز معلومات عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة:



١_ بدأ الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة عام 2006.



٢-يتم الاحتفال به سنويًا مرتين كل عام، خلال السبت الثانى من شهرى مايو وأكتوبر.



٣-يرتبط تاريخ الاحتفال بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في الربيع وبداية الخريف.



٤-يقام هذا العام تحت شعار "غني - طير..حلق مثل الطيور"



٥-يهدف إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها حول العالم.



٦-يسلط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة والأهمية البيئية للطيور.



٧-فوز مصر من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة بجائزة الطاقة العالمية 2020