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توقعات بانخفاض الديون السودانية بعد اجتياز المراجعة الثانية لبرنامج البنك الدولي

السبت 08/مايو/2021 - 06:25 م
البنك الدولى
البنك الدولى
وكالات
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اجتاز السودان المراجعة الثانية لبرنامج البنك الدولي تحت إشراف خبراء صندوق النقد الدولي، في خطوة نحو تخفيف الدين الخارجي.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم في تصريح اليوم، إن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين السودان فضلًا عن خطوط ائتمان جديدة.


ويتوقع أن يصل السودان في شهر يونيو إلى نقطة القرار فيما يتعلق بأهليته لمبادرة خفض الدين وذلك مع انتهاء برنامج إصلاح اقتصادي يستغرق عاما بإشراف صندوق النقد وبعد مؤتمر تستضيفه باريس هذا الشهر للنهوض بالاستثمار وتخفيف الديون.
ويسعى السودان إلى تخفيف أعباء ديون خارجية تزيد عن (60) مليار دولار.

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