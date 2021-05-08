تعرف على ضحية برنامج "رامز عقله طار" اليوم

حقق برنامج المقالب الذي يقدمه النجم ياسر جلال "رامز عقله طار" نجاحاً كبيراص بعد عرض 25 حلقة، حيث ارتفعت نسب المشاهدات، بعدما استعان بضحاياه من نجوم الفن والرياضة والإعلام.





ضحية برنامج "رامز عقله طار"





ويتساءل الكثيرون عن ضحية رامز جلال اليوم السبت، الموافق الـ8 من مايو 2021، في برنامجه "رامز عقله طار"، والمذاع عبر فضائية "إم بي سي" مصر، مالكة حقوق البث.









وترصد "بوابة الفجر" لمتابعيها الكرام، اسم ضحية برنامج "رامز عقله طار" اليوم وبعض المعلومات عنه، في السطور التالية:









ويستضيف رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار"، في حلقة اليوم الإعلامي السعودي علي العلياني، ليلحق بضحايا البرنامج الشهير.





معلومات عن علي العلياني ضحية رامز عقله طار





ولد علي العلياني 1978 وهو مقدم برنامج "معالي المواطن" ومجموعة إنسان على شبكة mbc مصر، ومتزوج من الإعلامية منى سراج مديرة مكتب مجلة "سيدتي".





وقدم الإعلامي علي العلياني برنامج "يا هلا" الذي يذاع عبر روتانا خليجية، في رمضان 2015 و2016، وفي عام 2017 انتقل لقناة "إم بي سي 1" وقدم برنامج معالي المواطن وبرنامج مجموعة إنسان.





مواعيد برنامج رامز عقله طار





ويعرض برنامج رامز عقله طار طوال شهر رمضان 2021، بعد آذان المغرب مُباشرة عبر فضائية mbc مصر في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.







