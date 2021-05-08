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مفتي الجمهورية يكشف الحكمة الربانية من إخفاء موعد ليلة القدر (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 06:32 م
شيماء حسن
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يخبر أمته بيوم ليلة القدر لولا إلحاح اثنين من صاحبته.

وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت أن ليلة القدر كانت معلومة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد أن نجتهد خلال شهر رمضان من أجل مصادفتها وتحريها.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في الأيام الوترية خص بالذكر ليلة السابع والعشرين، مؤكدًا أن الحصيف هو من يقبل على العبادة في رمضان من أوله إلى أخره.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة الإخلاص في العبادة، لافتًا إلى أن الحكمة من إخفاء هذه الليلة هو نفسها ذات الحكمة من إخفاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة ويوم القيامة ويوم الأجل وأنه في كل ليلة هناك ساعة لا يصادفها عبد إلا ويستجاب له ما دعاه.

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