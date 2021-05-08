إعلامي شهير ضحية "رامز عقله طار" اليوم

يحل الإعلامي السعودي علي العلياني ضحية الحلقة ال26 من برنامج "رامز عقله طار".



علي العلياني يعد أحد الإعلاميين المشهورين بالسعودية والوطن العربي ويقدم برنامج "معالي المواطن" على "mbc".



وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة أحد النجوم لافتتاح ملهى ولكنه يتفاجأ ببعض المصاعب أثناء تجربة الألعاب.



ويعرض برنامج "رامز عقله طار" في تمام الساعة ال7 مساء على قناة "mbc مصر" واستضاف رامز جلال عدد من النجوم في برنامجه هذا العام وكانت ضحية الحلقة ال25 من البرنامج الفنانة نسرين طافش.