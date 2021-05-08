أفغانستان.. مقتل وإصابة 77 شخصًا بتفجير مدرسة فتيات (فيديو)

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم السبت، سقوط 25 قتيلًا وإصابة 52 آخرين في تفجير استهدف مدرسة للفتيات في الجزء الغربي من العاصمة كابول.





وحسب مصادر محلية، أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى، موضحة أن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.





وقال مدرس في المدرسة التي تم استهدافها، إنه "وقع في البداية انفجار سيارة مفخخة، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفًا أن غالبية الضحايا من الفتيات.





وفي وقت سابق اعتقلت القوات الأفغانية ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في أفغانستان لتورطهم في عمليات اغتيال بإقليم نانجرهار.





وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، أنه تم التعرف على هؤلاء الأفراد واعتقالهم في عملية خاصة لقوات الأمن الوطني في مدينة جلال آباد.





وأعلن مكتب نانجرهار الإعلامي بأنه في التحقيق الأول، اعترف المعتقلون بأنهم أعضاء في تنظيم داعش وتورطهم في عدة اغتيالات مستهدفة في جلال آباد.



