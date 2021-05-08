Advertisements

أفغانستان.. مقتل وإصابة 77 شخصًا بتفجير مدرسة فتيات (فيديو)

السبت 08/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم السبت، سقوط 25 قتيلًا وإصابة 52 آخرين في تفجير استهدف مدرسة للفتيات في الجزء الغربي من العاصمة كابول.

وحسب مصادر محلية، أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى، موضحة أن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس في المدرسة التي تم استهدافها، إنه "وقع في البداية انفجار سيارة مفخخة، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفًا أن غالبية الضحايا من الفتيات.

وفي وقت سابق اعتقلت القوات الأفغانية ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في أفغانستان لتورطهم في عمليات اغتيال بإقليم نانجرهار.

وذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية، أنه تم التعرف على هؤلاء الأفراد واعتقالهم في عملية خاصة لقوات الأمن الوطني في مدينة جلال آباد.

وأعلن مكتب نانجرهار الإعلامي بأنه في التحقيق الأول، اعترف المعتقلون بأنهم أعضاء في تنظيم داعش وتورطهم في عدة اغتيالات مستهدفة في جلال آباد.

أخبار تهمك

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على عقوبة عبد الله السعيد

منذ أقل من ساعتين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

05:04 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي