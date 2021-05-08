محافظ القليوبية يتابع إنشاء 2200 وحدة سكنية بشبرا الخيمة

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية، تابع من خلالها إزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، وبمدينة الخصوص، ومتابعة إنشاء 2200 وحده سكنية كمرحلة أولى بحي شرق شبرا الخيمة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن الكبرى وعواصم المحافظات.



بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة بعض المنازل المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدينة الخصوص وغرب شبرا الخيمة، بعد صرف التعويضات المقررة، موجهًا بضرورة الإسراع في تنفيذ إزالات المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري، مع سرعة صرف التعويضات المقررة.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء 25 عمارة بـ2200 وحدة سكنية، كمرحلة أولى على مساحه 22 فدانا، والمطلين على ثلاث شوارع رئيسية "شارع ترعة الشابوي - وشارع الشعراوي - وشارع 15مايو"، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم بدء المشروع بدايه شهر مارس والفترة الزمنية لإنشاء المشروع 18 شهرًا.



مشروع تطوير عواصم المحافظات

وأشار الهجان، إلى أن مشروع تطوير عواصم المحافظات من المشروعات التي تتابعها القيادة السياسية باهتمام كبير سيكون له مردود إيجابي على مستوى جودة الحياة لقاطني تلك العواصم والمدن الكبرى، وظهورها بالشكل اللائق.



جاء ذلك بحضور اللواء طلعت منصور، رئيس مدينه شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء خالد محمدي رئيس مدينة الخصوص.