لماذا تُرجح ليلة 27 رمضان بأنها ليلة القدر؟ مفتي الجمهورية يُجيب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المسلمين مأمورون بتحري ليلة القدر خلال شهر رمضان وتحديدًا في العشر الأواخر من شهر الكريم في الليالي الوترية.



وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "أرجح الأقوال أن ليلة 27 رمضان هي ليلة القدر، ووردت روايات كثيرة في هذا الشأن".



وتابع "ليلة القدر كانت معلومة قبل الصوم لأن المسلمين لم يصوموا إلا في السنة الثانية من الهجرة، وهناك رأي فقهي يرى أنه يجب تحري ليلة القدر في الإطلاق طوال شهر رمضان سواء في العشر الأوائل أو الأواسط أو الأواخر".



وفي تصريحات سابقة أشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أن يخبر أمته بيوم ليلة القدر لولا إلحاح اثنين من صاحبته، موضحًا أن ليلة القدر كانت معلومة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد أن نجتهد خلال شهر رمضان من أجل مصادفتها وتحريها.



ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في الأيام الوترية خص بالذكر ليلة السابع والعشرين، مؤكدًا أن الحصيف هو من يقبل على العبادة في رمضان من أوله إلى أخره.



وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة الإخلاص في العبادة، لافتًا إلى أن الحكمة من إخفاء هذه الليلة هو نفسها ذات الحكمة من إخفاء ساعة الاستجابة يوم الجمعة ويوم القيامة ويوم الأجل وأنه في كل ليلة هناك ساعة لا يصادفها عبد إلا ويستجاب له ما دعاه.



