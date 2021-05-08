محافظ قنا: تشكيل لجان لمنع ظاهرة التسول بشوارع المحافظة



أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الإجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الإجتماعى والاخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة.





و أوضح محافظ قنا، بأن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المراكز والمدن والقري لمنع ظاهرة إنتشار المتسولين وإستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة وإرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.





و أشار " الداودي " إلى أن اللجان المشكلة سوف تبدأ أعمالها بداية من الغد بالتنسيق مع أقسام الشرطة بالمراكز.



وأضاف محافظ قنا، بأن الإنتشار غير المبرر لظاهرة التسول بشوارع المحافظة يشير إلى أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أى مساعدات مالية حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.