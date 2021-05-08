محافظة بورسعيد تغلن عن مواعيد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن المواعيد المقررة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني بالمدارس الإعدادية.



على أن نبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 22 مايو الجاري بامتحان مادة الجبر والإحصاء، يعقبه في اليوم التالي امتحان مادة الهندسة، ثم امتحان مادة العلوم يوم الثلاثاء.



ويتم امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس 27 مايو، وامتحان اللغة الأجنبية يوم السبت، بينما تنتهي الامتحانات يوم الاثنين 31 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية.