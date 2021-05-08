Advertisements

محافظة بورسعيد تغلن عن مواعيد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

السبت 08/مايو/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، عن المواعيد المقررة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني بالمدارس الإعدادية.

على أن نبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 22 مايو الجاري بامتحان مادة الجبر والإحصاء، يعقبه في اليوم التالي امتحان مادة الهندسة، ثم امتحان مادة العلوم يوم الثلاثاء.

ويتم امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الخميس 27 مايو، وامتحان اللغة الأجنبية يوم السبت، بينما تنتهي الامتحانات يوم الاثنين 31 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية.
محافظة بورسعيد تغلن عن مواعيد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
محافظة بورسعيد تغلن عن مواعيد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
محافظة بورسعيد تغلن عن مواعيد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
محافظة بورسعيد تغلن عن مواعيد امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نجم الأهلي يفجرها: موسيماني سيرحل عن الأحمر

منذ ثلث ساعة

أول رد رسمي من الأهلي على عقوبة عبد الله السعيد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ يوم

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

منذ 19 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

05:04 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي