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رامز جلال ساخرًا من علي العلياني :" رئيس جمهورية حمص الشام"

السبت 08/مايو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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استضاف الفنان رامز جلال الإعلامي السعودي ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة السادسة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر


سخر رامز جلال من المذيع السعودي علي العلياني قائلا:" رئيس جمهورية حمص الشام

واصل سخريته قائلا:" حاكم جزيرة البخور والمستكة






يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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