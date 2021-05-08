وزير الري السوداني يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي









إلتقى ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمكتبه اليوم السوداني، اليوم، السفير جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي الذي يزور الخرطوم حالياً في إطار جولة يزور فيها السودان ومصر وإثيوبيا.





وعرض الجانب السوداني خلال اللقاء مع المعبوث الأمريكي رؤى ومواقف السودان حول سد النهضة وسبب تمسك السودان بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بطريقة تدرأ مخاطره المؤكدة والمحتملة على سلامة تشغيل المنشآت المائية السودانية والآثار السالبة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على السودان وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.





وأكد المبعوث الأمريكي حرص الولايات المتحدة الأمريكية دعم ومساندة عملية تفاوضية جدية ومثمرة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا وتراعي مصالحها.



