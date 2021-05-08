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"الفجر الفني".. يكشف تفاصيل تعاقد صادق الصباح مع عمرو سعد ومصطفي شعبان لرمضان ٢٠٢٢

السبت 08/مايو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم "الفجر الفني" أن المنتج صادق الصباح، يعيش حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسل "ملوك الجدعنة" وتعاقد مجددا مع النجم عمرو سعد ومصطفي شعبان والمخرج أحمد خالد موسي لرمضان ٢٠٢٢.



"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip"

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