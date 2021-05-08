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تراجع مؤشر بورصة لبنان 0.04% بنهاية تعاملات الأسبوع
السبت 08/مايو/2021 - 07:00 م
وكالات
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اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم
في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع طفيف بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 919.98 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 212 ألفاً و87 سهماً، بقيمة 3 ملايين و429 ألفاً و74 دولاراً أمريكيا، مقابل 169 ألفاً و620 سهماً، بقيمة 2 مليون و880 ألفاً و652 دولاراً تداول الأسبوع الماضي.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في بورصة بيروت من 9.43 مليارات دولار إلى 9.42 مليارات دولار.
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