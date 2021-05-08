تراجع مؤشر بورصة لبنان 0.04% بنهاية تعاملات الأسبوع

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع طفيف بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 919.98 نقطة.

وبلغ معدل الأسهم المتداولة 212 ألفاً و87 سهماً، بقيمة 3 ملايين و429 ألفاً و74 دولاراً أمريكيا، مقابل 169 ألفاً و620 سهماً، بقيمة 2 مليون و880 ألفاً و652 دولاراً تداول الأسبوع الماضي.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في بورصة بيروت من 9.43 مليارات دولار إلى 9.42 مليارات دولار.