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محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة

السبت 08/مايو/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم توفير مساعدات مالية "عيديات " لأسر المواطنين ذوي الإحتياجات الخاصة بلغت قيمتها 200ألف جنيه وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ويستفيد منها 175 أسرة من ذوي الإحتياجات الخاصة ابناء الدقهلية.

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية بتسليم تلك المساعدات في صورة "عيديات" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذه الأسر،

وأوضح الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة انه قد تم تقديم المساعدات النقدية المشار اليها بواقع 1000 جنيه نقدا لكل أسرة هذا بالإضافة الى هدية عينية عبارة عن شنطة كبيرة تحتوي علي المواد الغذائية والتموينية ومستلزمات الأسرة.

مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجمعية الشرعية بالدقهلية للتوزيع على الحالات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مؤكدا أنه بناء على توجيهات السيد المحافظ وإحتراما لأدمية الأسر فقد تم التوزيع على الأسر بالمنازل بواسطة شباب المتطوعين..

ومن ناحيته وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في فى تقديم المساعدات للأسر المستحقة بنطاق المحافظة، مشيرا بأن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية تلك الفئات بنطاق المحافظة بالتعاون الكامل مع وزارة التضامن الإجتماعي وجهود مديرية التضامن بالدقهلية.

وأضاف ان تلك المساعدات تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجا وذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بالمحافظات وفي إطار التعاون والتنسيق القائم مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة
محافظ الدقهلية يكلف التضامن بتسليم "العيدية " لأسر ذوي الإحتياجات الخاصة

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