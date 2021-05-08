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تيك توك تتيح استخدام حساباتها للتسجيل في التطبيقات الأخرى

السبت 08/مايو/2021 - 07:42 م
تيك توك - صورة أرشيفية
تيك توك - صورة أرشيفية
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أعلنت تيك توك عن حزمة برمجية جديدة تتيح تسجيل الدخول إلى تطبيقات الطرف الثالث باستخدام حساب التيك توك الخاس بك.

ستساعد هذه الميزة مستخدمي تيك توك في التسجيل بالتطبيقات بطريقة سهلة وبسرعة كبيرة بدلًا من تسجيل البيانات كاملة واستهلاك وقت طويل في التسجيل، حيث سيظهر حساب المنصة في خيارات تسجيل الدخول الأخرى مثلما نرى فيس بوك وتويتر وسناب شات وجوجل في الكثير من التطبيقات.

ويمكن للمطورين التقديم إلى هذه الميزة لإضافتها لتطبيقاتهم، لكن بطبيعة الحال سيكون هناك مقابل لذلك – مثل الحصول على الموقع الجغرافي للمستخدمين، بجانب إمكانية الوصول للبيانات المستخدمة في التطبيق الذي سيتم التسجيل به. وهو ما يمكن أن يرفع من الانتقادات التي تواجهها الشركة بسبب الخصوصية.

على نفس الجانب، أعلنت الشركة عن خاصية جديدة تتيح مشاركة المقاطع الصوتية من التطبيقات الأخرى لتيك توك، وبالتالي تمكن المستخدمين من إضافة المقاطع الصوتية غير المتوفرة في مكتبة التطبيق إلى مكتبتهم الخاصة.

وستحصل تيك توك على المزيد من المقاطع الصوتية الأخرى ورفع سعة مكتبتها دون الحاجة للحصول على تراخيص مباشرة، لكنها ستتأكد كذلك فيما إذا كانت هذه المقاطع أصلية وتم مشاركتها من صاحبها الأصلي أم مملوكة لآخرين.

ولتمكين المستخدمين من مشاركة المقاطع الصوتية على تيك توك، سيكون على المطورين تفعيل خاصية مشاركة المحتوى من تطبيقاتهم لتيك توك.

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