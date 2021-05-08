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جنرال موتورز تعلن الكشف عن سيارة عسكرية كهربائية
السبت 08/مايو/2021 - 07:46 م
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أعلنت مجموعة جنرال موتورز الكشف عن سيارة كهربائية للنقل العسكري، وتحمل اسم All Electric Concept Vehicle، وفيما يلي نقدم مواصفات السيارة العسكرية.
تأتي السيارة على أساس كولورادو ZR2 ولكنها تتميز بمحركات eCrate الكهربائية من جنرال موتورز والتي تشمل محرك بقوة 200 حصان وعزم دوران 361 نيوتن-متر مع حزمة بطاريات 60 كيلوواط-ساعة، وفق جنرال موتورز يتعمل السيارة بالدفع الخلفي ويمكن أن تحمل محركات بالدفع الكلي. ويصل مدى السيارة ما بين 115 كيلومتر إلى 240 كيلومتر بحسب طبيعة الاستعمال والتضاريس.
كما قالت المتحدثة باسم جنرال موتورز للصناعات الدفاعية: "لم تكن هناك متطلبات لبناء أي شيء من هذا القبيل، ومع ذلك أردنا أن نظهر لعملائنا العسكريين الجيش ما هو ممكن في فترة زمنية قصيرة، ولقد اختبرنا السيارة وكان أداؤها جيداً بشكل استثنائي وتضمن الاختبار تضمن تسلق التل الصخري والطيني الحاد".
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