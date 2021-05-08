إزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز الفيوم



وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية مناشى الخطيب على مساحة 4 قراريط و12سهم وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والأستاذ محمد راضي مجلس مدينة الفيوم والمهندس محمود احمد سكرتير الوحدة المحلية بناحية قرية دسيا والأستاذ ناصر شعبان معوض رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس ناصر محمد مدير الجمعية الزراعية بناحية مناشى الخطيب وتم تسليم الخلاطه إلى الوحدة المحلية بناحية قرية دسيا.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية ناحيه جرفس على مساحة ثلاثه قراريط ونصف،وذلك بحضور سيد تعيلب رئيس وحدة جرفس والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة والمهندس أحمد رمضان وكيل الحماية.



وكذلك ايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بتنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحه 4 قيراط بناحيه جمعيه معصرة عرفه تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمد شعبان مساعد رئيس مجلس.

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على عدم التهاون في تنفيذ الإزالات الفورية والاستمرار في التصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، يأتي هذا في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.