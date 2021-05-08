محمد فضل يحرج اتحاد الكرة بطلب مفاجئ

طلب محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق من أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة بإخراج ملابس الحكام من المخازن للحفاظ على سمعة الكرة المصرية.

وقال محمد فضل الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"ملابس الحكام موجودة في المخازن منذ يناير الماضى ، ياريت المهندس احمد مجاهد يطلعها ويلبسها الحكام في قمة الاهلى والزمالك المقبلة".

وأضاف :"اتحاد الكرة ليس مجد شخصى ولكنها منظومة فيجب ان نحافظ على سمعة الكرة المصرية".

وعن انتخابات الاهلى والجبلاية قال محمد فضل :" حتى الان لن اخوض انتخابات اتحاد الكرة والاهلى ، ولا أعرف ماذا سيخبأ المستقبل لى ، كلفت بمهمة واديتها على أكمل وجه سواء في القلعة الحمراء أو الجبلاية".