تصدر مسلسل "لعبة نيوتن" تريند "جوجل"

تصدرت الحلقة الـ25 من مسلسل "لعبة نيوتن" تريند محرك البحث الشهير "جوجل".



و جاء ذلك عقب الصراع الذي حدث بين الشيخ مؤنس، و"حازم"، وبدر "سد رجب" و"حازم" وهو الفنان محمد ممدوح.



مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.