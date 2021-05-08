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أحد علماء الأزهر يوضح كيف تقيم الحائض الليالي الوترية

السبت 08/مايو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضح الشيخ أحمد علوان، أحمد علماء الأزهر، كيف يمكن للمرأة الحائض أو النفساء تقيم الليالي الوترية، مشيرا إلى أنه يمكن للمرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن بحائل ولا تمس القرآن.

وأشار "علوان"، خلال برنامج ببرنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية ""، مساء السبت، إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال "- إذا مرضَ العبدُ أو سافرَ كتبَ لَهُ من العملِ ما كانَ يعملُهُ وَهوَ صحيحٌ مقيمٌ""، حيث أن الله سبحانه وتعالى سيكتب لها أجر القيام وإن لم تقوم.

وأضاف الشيخ أحمد علوان، أحمد علماء الأزهر، أن المرأة الحائض عليها بالذكر وكثرة الاستغفار قدر الإمكان، وتتصدق، وتقرأ القرآن دون أن تمسه.

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