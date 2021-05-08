ماذا يحدث للكون في ليلة القدر وما هي علاماتها.. المفتي يجيب





كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن علامات ليلة القدر.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كُتب عليكم الصيام"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن من علامات ليلة القدر تدلنا على أن الكون في حالة سكون وصفاء، وتكون الشمس دون شعاع في صبيحة هذه الليلة.



وأضاف مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن هذه الروايات عن علامات ليلة القدر هي محببة للجميع ويستأنس بها.



وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الملائكة تتنزل في ليلة القدر، لشرف هذه الليلة المباركة كما ينزل سيدنا جبريل عليه السلام وهو أشرف الملائكة على الإطلاق فهو كان يبلغ الرسل الكرام بالرسائل النبوية.



وشدد مفتي الجمهورية على أن شهر رمضان فرصة عظيمة للإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة النَّفسِ والارتقاء بها في مراقي الطاعات، وكف الجوارح والقلوب عن كلِّ ما يغضب الله؛ ليكون معسكرًا إيمانيًّا نخرج منه بحالٍ غير الحال، نخرج من حال التَّراخي وفُتور الهِمَّة، والجدال والهدم، إلى حالِ الطَّائِعين العابدين، النَّافعين للبلاد والعباد.





