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فيلم "أحمد نوتردام" تريند "جوجل" قبل عرضه بدور عرض السينمات

السبت 08/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدر فيلم "أحمد نوتردام" تريند موقع البحث الشهير "جوج" وذلك عقب إعلان رامز جلال عن طرحه بدور عرض السينمات في عيد الفطر المبارك.

وأعلن رامز جلال عن فيلم "أحمد نوتردام" من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم #أحمد_نوتردام عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيلم أحمد نوترادام بطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم "أحمد نوتردام" تريند "جوجل" قبل عرضه بدور عرض السينمات
فيلم "أحمد نوتردام" تريند "جوجل" قبل عرضه بدور عرض السينمات

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