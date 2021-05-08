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موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين فياريال ومانشستر يونايتد

السبت 08/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يقدم لكم الفجر الرياضي، موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي سوف تجمع بين فريقي فياريال الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

موعد مباراة نهائي الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر يونايتد نظيره فياريال، يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي فياريال ومانشستر يونايتد، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وكان مانشستر يونايتد قد تمكن من إزاحة روما الإيطالي من دور نصف النهائي، بنتيجة 8-5 بمجموع نتيجتي لقائي الذهاب والعودة، فيما أطاح فياريال بنظيره آرسنال، بنتيجة 2-1، بمجموع المباراتين.

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