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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل كلاسيكو الأهلي والزمالك
السبت 08/مايو/2021 - 08:01 م
الفجر الرياضي
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ينتظر عشاق الكرة المصرية، لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، والذي سيجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة،جمعهم خلال 20 لقاء ، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة ،جمعهم خلال 18 لقاء.
وفيما يلي ترتيب الدوري المصري :-
1- الزمالك - 44 نقطة – خاض 20 لقاء
2- الأهلي - 40 نقطة – خاض 18 لقاء
3- بيراميدز - 34 نقطة – خاض 20 لقاء
4- المصري البورسعيدي - 32 نقطة – خاض 20 لقاء
5-الاتحاد السكندري - 29 نقطة – خاض 20 لقاء
6-سموحة - 28 نقطة – خاض 20 لقاء
7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة – خاض 20 لقاء
8-إنبي - 27 نقطة – خاض 19 لقاء
9- غزل المحلة - 24 نقطة – خاض19 لقاء
10-مصر المقاصة - 26 نقطة – خاض 19 لقاء
11- الجونة - 25 نقطة – خاض 20 لقاء
12- طلائع الجيش - 32 نقطة – خاض 20 لقاء
13-الإسماعيلي - 20 نقطة – خاض 20 لقاء
14-المقاولون العرب - 20 نقطة – خاض 20 لقاء
15-أسوان - 20 نقطة – خاض 19 لقاء
16- البنك الأهلي - 18 نقطة – خاض 20 لقاء
17- وادي دجلة - 16 تقطة – خاض 20 لقاء
18-الإنتاج الحربي - 12 نقطة – خاض 20 لقاء
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