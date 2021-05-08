تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل كلاسيكو الأهلي والزمالك





ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة،جمعهم خلال 20 لقاء ، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة ،جمعهم خلال 18 لقاء.



وفيما يلي ترتيب الدوري المصري :-

1- الزمالك - 44 نقطة – خاض 20 لقاء 2- الأهلي - 40 نقطة – خاض 18 لقاء 3- بيراميدز - 34 نقطة – خاض 20 لقاء 4- المصري البورسعيدي - 32 نقطة – خاض 20 لقاء 5-الاتحاد السكندري - 29 نقطة – خاض 20 لقاء 6-سموحة - 28 نقطة – خاض 20 لقاء 7- سيراميكا كليوباترا - 27 نقطة – خاض 20 لقاء 8-إنبي - 27 نقطة – خاض 19 لقاء 9- غزل المحلة - 24 نقطة – خاض19 لقاء 10-مصر المقاصة - 26 نقطة – خاض 19 لقاء 11- الجونة - 25 نقطة – خاض 20 لقاء 12- طلائع الجيش - 32 نقطة – خاض 20 لقاء 13-الإسماعيلي - 20 نقطة – خاض 20 لقاء 14-المقاولون العرب - 20 نقطة – خاض 20 لقاء 15-أسوان - 20 نقطة – خاض 19 لقاء 16- البنك الأهلي - 18 نقطة – خاض 20 لقاء 17- وادي دجلة - 16 تقطة – خاض 20 لقاء 18-الإنتاج الحربي - 12 نقطة – خاض 20 لقاء





ينتظر عشاق الكرة المصرية، لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، والذي سيجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.