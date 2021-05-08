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خبيرة تغذية: السمنة "غدارة" وتعيق القلب على القيام بوظائفه

السبت 08/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة "غدارة"، وتؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض بشكل مفاجئ مثل السكر والضغط وآلام في العظام.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن السمنة تؤدي إلى مشكلة في إدارة الأجهزة داخل الجسم، خلاف أن الدهون المتواجدة على القلب تعوقه عن القيام بوظائفه.

ولفتت إلى أن تناول عشب الفولينك في رمضان يضبط نسبة السكر، ويقلل من تناول السكريات والحوليات، وهذا الامر ينعكس بالإيجاب على خفض الوزن.

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