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تعرف على فوائد التمور الصحية

السبت 08/مايو/2021 - 07:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر التمور من الأغذية المليئة بالفوائد الصحية، حيث تحتوي على عناصر مغذية وفيتامينات ومعادن، ونقدم لكم فيما يلي فوائد التمور الصحية.

فوائد التمور الصحية

تحسن نشاط الدماغ

 تحتوي التمور على نسبة عالية من الغلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

تحمي الخلايا من التلف

تحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم

تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

التمور فعالة جدا في مكافحة أمراض البرد

وهذا يرجع إلى أن لها خاصية كبيرة في طرد البلغم وتهدئة السعال.

تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد

كل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.

توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم

تناول تمرة واحدة مع كوب من الحليب تكفي لتوفير الحد الأدنى من الأحماض الأمينية الرئيسية التي يحتاجها الجسم. والتمور مادة غذائية لتعزيز مناعة الجسم.

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