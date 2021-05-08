خبيرة تغذية: الإفطار يجب أن يكون على تمرة واحدة لمريض السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن عادات المصريين في رمضان تتمثل في اعداد الكثير من الحلويات في رمضان، معقبة: "مريض السمنة مش محروم من تناول الحلويات في رمضان، ولكن علينا أن نأكل أقل القليل".



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن فطار مريض السمنة الصحيح في رمضان، يبدأ بتناول تمرة واحدة، وتناول كوب ماء، وتناول عشب البيسليوم، وهذا من شأنه أن يقلل ما يتناوله مريض السمنة من الطعام، خاصة في شهر رمضان.



وشددت خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة مضغ الأكل جيدًا في شهر رمضان، لأن هذا الأمر يزيد من قدرة الجسم على الهضم، وينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل الحرق.



