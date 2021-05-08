خالد الجندي: يجب محاسبة منتحلي وظيفة الشيوخ لهذا السبب (فيديو)

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة محاسبة منتحلي وظيفة الشيوخ كبقية الوظائف.



وقال "الجندي" خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "الهبد كتير أوي وكل واحد شايف نفسه شيخ وفاهم، وبقوا بيعملوا مقاطع للناس ويستدلوا بآيات هو مش فاهمين معانيها".



وأضاف "افهموا وبعدين قولوا، الآية الكريمة بتقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مش عارف الكلام في العلم الشرعي ليه مستباح، عالطول أسمع القبض على نصاب ينتحل صفة وكيل نيابة أو طبيب أو محامي أو مهندي عمري على نصاب ينتحل صفة شيخ".



وتابع "المهنة الملطشة والشغلانة اللي الكل عايز يجرب حظه فيها وياريته بيصحح معلومة خطأ، ولكن بيغلطوا في الشيوخ اللي بيقولوا معلومة صح واللي أفنوا حياتهم في الاجتهاد في العلم ودراسته، ربنا يهدي".

