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اليوم.. مجلس النواب يعقد اجتماعًا لمناقشة تقارير اللجان النوعية

الأحد 09/مايو/2021 - 06:09 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
إيمان أسامة
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يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم، ولمدة 3 أيام متتالية لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:

1. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها.

2. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

3. تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

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