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"بالتعاون مع الحرب الكيمائية" تعقيم المتحف القومي للحضارة ضد كورونا

السبت 08/مايو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بأعمال التعقيم والتطهير الدورية، وذلك في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة و توفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنه بالتعاون مع إدارة الحرب الكيمائية بوزارة الدفاع تمت أعمال التطهير والتعقيم البيولوجي للمتحف وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشملت الأعمال تعقيم صالة استقبال الزوار وشباك التذاكر وقاعات العرض والمبنى الاداري، ودورات المياة، وجميع الارضيات والاسطح التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

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