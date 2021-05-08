هرب من حرارة الجو فدفع حياته الثمن.. غرق طالب في نهر النيل ببني سويف

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، اثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو، أمام محطة المياه بطريق دير السيدة العذراء ببياض العرب ببني سويف، وتمكنت قوات لاإنقاذ النهري من إنتشال جثته ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا يفيد بغرق شاب اثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو، أمام محطة المياه بطريق دير بياض العرب بدائرة مركز بني سويف.



وعلى الفور أنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بني سويف، صحبة قوة من الإنقاذ النهري، التي تمكنت من إنتشال جثة الشاب الغريق، وتبين أنه يدعى "احمد جابر سيد محمود" 16 سنة، طالب، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المحتص.

