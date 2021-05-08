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تفاصيل مصرع عامل وإصابة شقيقه بصعق كهربائي بالعياط

السبت 08/مايو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مصرع عامل كهربائي وإصابة شقيقه بالعياط، أنه أثناء عمل الأول أسفر عن مصرعه بسبب صعق كهربائي، وأصيب الثاني بإصابة خطيرة فنقل إلى المستشفى.

وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مصرع عامل كهربائي  واصابة شقيقه صعقا بالكهرباء بالعياط، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف الواقعة.

وكانت غرفة عمليات الجيزة، قد تلقت إخطارا من مستشفى العياط، باستقبالها شخصين مصابين بصعق كهربائي لقى أحدهما مصرعه، بينما تم إنقاذ الثانى، وانتقل رجال الأمن إلي مكان الحادث حيث تبين أن الضحية كهربائي، وأثناء عملهما أصيب بصعق كهربائي، ولقى مصرعه بينما أصيب شقيقه>

وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

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