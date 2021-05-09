برلمانيون يدعمون الحكومة بشأن قرارات مواجهة كورونا (تقرير)

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن مواجهة جائحة كورونا ومن المقرر تطبيقها لمدة أسبوعين، "صائبة وضرورية" ويجب التزام جميع المواطنين بإرتداء الكمامات، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والتزام المواطنين بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وللحد من انتشارها.





وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أعلن أنه من المقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء، ولمدة أسبوعين، بالإضافة إلى حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.





عضو التعليم" بالنواب: قرارات الحكومة بشأن مواجهة فيروس كورونا في صالح المواطن

وقالت النائبة "أمل عصفور"، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب في تصريح لبوابة " الفجر " إننا جميعًا نحترم قرارات الحكومة لأنها تعمل في صالح المواطن حتي لو المواطن رأي في بعض الأحيان تشدد خاصة مع تزايد حالات الإصابة والوفيات خلال الفترة الأخيرة.





وأضافت: أن تطبيق الغرامة الفورية - 50 جنيها- لعدم التزام المواطن بإرتداء الكمامة، في غاية الأهمية، ويجب أن يعمم على جميع الأماكن سواء فى المواصلات العامة أو فى الأماكن شديدة الإزدحام، وليس فقط على بعض الأماكن الرئيسية أو فى الميادين الرئيسية أو على سائقى الميكروباص.





عضو "ري النواب": تطبيق الغرامة الفورية لعدم التزام المواطن بإرتداء الكمامة ضرورية





من جانبه، قال النائب "عثمان المنتصر" عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تصريح لبوابة " الفجر " أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في صالح المواطن، لأنه يحافظ على حياة المواطنين من الخطر، وللحد أيضًا من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ).





وأشار عضو لجنة الري بالنواب: إلى أن تطبيق الغرامة الفورية " 50" جنية لعدم التزام المواطن بإرتداء الكمامة، ضرورية، للحد من انتشار الفيروس، وأيضًا يتم التزامهم بإرتدائها، خاصة فى الوقت الحالى.





برلمانية: قرارات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن مواجهة جائحة كورونا "صائبة"

في السياق، أكدت النائبة "هناء سرور" عضو مجلس النواب في تصريح لبوابة "الفجر" أن جميع القرارات صائبة وفي صالح المواطنين وتساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لأننا نشاهد تكدس المواطنين في كل مكان، وهذا شئ حكيم أن الدولة هي التي تبدأ في توصيل جميع الإجراءات الاحترازية لكل المواطنين.



