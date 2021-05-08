تشيلسي يخطف فوزا قاتلا أمام السيتي ويؤجل حسم لقب البريميرليج

حقق فريق تشيلسي فوزا قاتلا على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي.





تقدم السيتي عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 40، قبل أن يعادل النجم المغربي حكيم زياش النتيجة لتشيلسي بتسديدة رائعة، ثم سجل ألونسو هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 92.





فوز تشيلسي جعله يصل للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 80 نقطة في قمة المسابقة، وتأجل حسم اللقب لجولة أخرى.