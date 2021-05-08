محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه ساوثهامتون بعد قليل، ضمن مناسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:-





"أليسون، روبرتسون، ويليامز، فيليبس، أرنولد، فابينيو، فينالدوم، تياجو، ماني، جوتا وصلاح".





وجاء تشكيل ساوثهامبتون كالآتي:





"فورستر - ووكر بيتيرز - بيدناريك - فيستجارد - ستيفينز - وارد براوس - أرمسترونج - ريدموند - تيلا - والكوت - أدامز".



