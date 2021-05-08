



ابتعدوا عن أشعة الشمس.. " الارصاد الجوية" تُحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء نهارا ويتجاوز حد 40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، ويكون معتدل ليلا.





وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط للرياح الجنوبية الحارة غربا وتكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارا يوم السبت، لافتة إلى أنه يوم الأحد يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية وإن ظل شديد الحرارة على باقي الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم، كما يمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف «dry lighting» بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح، على أن تبدأ الحرارة بالانخفاض تدريجيا من يوم الإثنين.





وناشدت الهيئة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس خلال فترة الصيام تجنبًا للعطش، وارتداء أغطية الرأس خلال الصباح.





وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة، لليوم السبت كالآتي:





القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة





الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19 درجة





مطروح العظمى 42 درجة والصغرى 19 درجة





سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة





قنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة





أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.





درجات الحرارة الأحد





القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة





الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة





مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة





سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة





قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة





أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.





درجات الحرارة الإثنين





القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة





الإسكندرية العظمى23 والصغرى 19 درجة





مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة





سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة





قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة





أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.



