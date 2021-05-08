خالد الجندي: الله يرزق الناس فضلاً منه وليس إلزامًا عليه (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله يرزق الناس فضلًا منه وليس إلزامًا عليه، مؤكدًا أن ربنا لا شريك له ولا يوجد أحد من سلطته أنه يحاسبه على تصرفاته وأفعاله.



وأضاف "الجندي" خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "فيه ناس شايفة إن ربنا ملزم إنه يرزقنا وفيه ناس شايفة أن ربنا غير ملزم بشيء غير ما ألزمه به ذاته ولله المثل الأعلى".



وتابع "الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ولكن قد يترك ظالم يظلم إنسان آخر لأنه يؤجل حسابه يوم القيامة، فيقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمله الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".



واستطرد "المولى لا يلزم نفسه بشرع ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لو أي حاجة سمح بها اسمها فضل وليس عدل، ربنا لا شريك له مفيش حد من سلطته أنه يحاسب ربنا عملت دي ليه وأجلت ده ليه".



واستكمل حديثه "زي ما بنشوف اللي بيحصل في كورونا، واحد عايش في كبسولة ويجيله كورونا، وملوك وأمراء يصابوا، وفيه ناس في الشارع بتأكل كورونا مفيش أي قواعد للصحة والنظافة وربنا بيحميهم".



وأوضح "شاب يجيله كورونا ويروح فيها وواحد عنده 90 سنة يصاب ويضع على جهاز التنفس الصناعي ويخرج منها، فهذه المسألة لا تستطيع أن تتحكم فيها، فالرزق ليست مسألة إجبارية لله لو أراد الله أن يرزق يبقى على الله رزقها".



