موجز البرلمان| مطالبات برلمانية بخطة تسويق وترويج للمدن الذكية لإنعاش السوق العقارية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





برلماني يطالب بخطة تسويق وترويج للمدن الذكية لإنعاش السوق العقارية



قال النائب عبد الباسط، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المدن الذكية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع الآن فى مختلف المناطق تهدف لجلب مزيد من الاستثمارات وفى نفس الوقت مواجهة الزيادة السكانية التى تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى حيث تنعكس نتائجها على تقليل نصيب الفرد من الناتج القومى، مما يستوجب ضرورة العمل على الأرض لمواجهة هذه الأزمة.





وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المدن الذكية الجديدة تتطلب مزيد من الدعاية وعمل حملات ترويجية لها، وإلقاء الضوء عليها فى مختلف الأعمال الفنية لجلب المستثمرين والمواطنين من مختلف دول العالم، وهذا بدروه يستوجب ضرورة وضع خطة للترويج والتسويق الجيد لهذه المدن الجديدة.





وأشار عضو اللجنة، إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 فى وضع خطة طموحة للمدن الذكية، وتضمنت 30 مدينة، ستوفر كل الخدمات عبر شبكة الإنترنت فائق السرعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك المياه، ونظام لإدارة المرور بطرق ذكية، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن الحصول على جميع الخدمات من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة.





واستكمل:" كما توفر المدن الجديدة أقصى درجات الأمان، عبر مراقبة الشوارع بالكاميرات، ومراعاة الشروط البيئية، وهذا بدوره يجعل مصر على خط واحد مع دول العالم المتقدمة، ولكن حتى تؤتي هذه الخطوة النتائج المرجوة منها يجب وضع خطة للترويج.والتسويق لإنعاش السوق العقارية، وتنشيط التصدير العقارى





رئيس "طاقة النواب": تفقد الشركات الروسية لفنادق الغردقة خطوة إيجابية لعودة السياحة لمصر



اعتبر النائب حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر تفقد وفد من خبراء وممثلى شركات السياحة الروسية العاملة فى السوق السياحى المصرى، لعدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة خطوة إيجابية لاستقبال السياحة الروسية مرة أخرى بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات خاصة بعد توافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين على عودة الطيران الروسى إلى مصر.





وأعرب "عوض الله" فى بيان له أصدره، اليوم، عن ثقته التامة فى الالتزام التام من جميع الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر فى الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم الذين توافدوا إلى مدينة الغردقة وجميع المدن السياحية على مستوى محافظة البحر الأحمر.





وأكد رئيس طاقة النواب، أنهم لم يشيدوا فقط بالتزام جميع المنشأت السياحية على مستوى البحر الأحمر ومطارى الغردقة مرسى علم، ولكن طلبوا من جميع سياح العالم بالتوجه الى مصر للاستمتاع بمعالمها السياحية والأثرية وجوها الممتع.





"اتصالات الشيوخ": دور محوري للمراكز التكنولوجية في منظومة اشتراطات البناء الجديدة ​



طالب النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء مراجعة ومتابعة دقيقة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع بدء تطبيق إشتراطات البناء الجديدة، بشكل تجريبي والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي فى يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية بالمدن والمحافظات، لها دور كبير جدا في نجاح تلك المنظومة الجديدة، حيث ستكون بديلًا للمحليات في خطوات إستخراج تراخيص البناء.





وقال "توفيق" في تصريحات له، اليوم، إن إجراءات منظومة البناء الجديدة، وفقًا لما أعلنته الحكومة، تبدأ بتقديم الملف بالكامل بتلك المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي تقوم بدورها بتحويله الى الجامعة، ثم يعود الملف مرة أخرى للمراكز التكنولوجية بعد موافقة الجامعة عليه، ليحصل على الموافقة والختم ثم لجنة الفحص وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى ستصدر رخصة مؤمنة للعقار من مركز الوثائق المؤمن، ويصدر أيضًا خطابات للمرافق بأن العقار جاهز لادخال المرافق به وفقًا لما جاء بالرخصة وبناء عليه يتم استخراج رخصة بناء للمواطن.





وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الإجراءات الهامة التي ستقوم بها المراكز التكنولوجية بالمحافظات في منظومة البناء الجديدة، يتطلب أن تكون تلك المراكز على مستوى عال من كفاءة البنية التحتية لها بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإتصالات، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتدريب العاملين بتلك المراكز التكنولوجية ليكونوا قادرين على التعامل بشكل دقيق فيما يتعلق بخطوات وإشتراطات المنظومة الجديدة.





وأكد النائب حسانين توفيق، أهمية فترة التطبيق التجريبي لتلك المنظومة الجديدة، حيث ستكشف عن نقاط الخلل في خطوات المنظومة ليتم معالجتها قبل الدخول في حيز التطبيق الفعلي، مشيرًا إلى أنه لامانع لديه من مد فترة التطبيق التجريبي حال وجود خلل، حتى يتم الإستعداد بشكل كامل للتطبيق الفعلي بمختلف المحافظات والمراكز بشكل دقيق وبسيط ويصب في صالح المواطن والدولة.





وأشار توفيق، إلى أن الإهتمام برفع كفاءة المراكز التكنولوجية، ليس فقط من أجل منظومة البناء الجديدة، وإنما سيكون لها أدوار في مختلف الخدمات المقدمة من الدولة في ظل خطوات مصر نحو التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب من الحكومة المراجعة والمتابعة الدقيقة لها، حيث ستكون تلك المراكز التكنولوجية في يوم من الأيام، هي المسئولة عن جميع خدمات المواطن بالمحافظات.

