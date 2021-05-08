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مي سليم تتعرض لصدمة في الحلقة الـ27 من "لحم غزال"

السبت 08/مايو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.

وشهدت بداية الحلقة معرفة "غزال" بما فعله "شوقي" بفيديو "شوق" مي سليم، وتحدثت مع "شوق" وكشفت لها ما حدث مما أدى إلى تعرض "شوق" لصدمة وانهارت من البكاء.

و ذهبت "شوق" و"غزال" للشرطة للإبلاغ عن "شوق"، وقال الضابط لها أنه سيتم حذف الفيديو الذي أرسله.

وتفاجأت "غزال" من رد فعل طسعيد" حيث قرر التخلي عن "شوق"، وعدم الزواج منها مما جعل "غزال" تلوم عليه قائله: "اللي بينا شغل وبس".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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