DV lottery 2022 | ننشر لينك الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2022 من خلال رابط dvprogram.state.gov.. واسماء المقبولين (نتيجة اللوتري الامريكي 2022) Green Card





ظهرت نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا "DV lottey 2022"، على الموقع الرسمي للبرنامج لإعلام المتقدمين على قرعة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموقفهم.





ويتاح حاليا الاستعلام على نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2022، والتي ترسل لملايين المواطنين من دول مختلفة تقدموا للحصول لفرصة للسفر للمعيشة في أمريكا.





وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، فتحت في وقت سابق باب التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لامريكا «اللوتري» لعام 2022.





وسمح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، باستقبال بيانات الراغبين في الحصول على الجرين كارد في سنة 2022.





ويعد الجرين كارد فرصة للراغبين في الهجرة والتمتع بإقامة دائمة في الولايات المتحدة، مع مميزات المواطن الأمريكي من تعليم ورعاية صحية وغيرها.





موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2022

تم الإشعار العلني عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2021-2022، يوم 8 مايو 2021، وتأخرت نتيجة للظروف التي يمر بها العالم، بسبب وباء كورونا دفع البلاد إلى اتخاذ احتياطات صارمة.





النتيجة تتضمن الإعلان الرسمي عن أسماء الرابحين الذين يستطيعون السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة.





إعلان قرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022

برنامج الهجرة العشوائية الذي أعلنت أمريكا عن إتاحته، يعد برنامج تنظمه حكومة الولايات المتحدة كل عام يتم فيه تقديم تأشيرة ببطاقة خضراء، وتحدد الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي يمكن لمواطنيها الريادة بطلب للحصول على برنامج اللوتري الأمريكي.





ويتم الإشعار العلني لنتائج الهجرة العشوائية لامريكا، حيث يتم اختيار نحو 50 الف شخص، بحسب القواعد والخطوات التي يصفها البعض بالصارمة من قبل الولايات المتحدة للحصول على الجرين كارت.





أسماء الفائزين بقرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2022

أسماء الفائزين بقرعة الهجرة العشوائية لامريكا 2021، يمكن التعرف عليها عقب الإعلان عن اليانصيب، حيث يمكن للمتقدمين اتباع بعض الخطوات التي نوضحها في السطور التالية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.





حيث يدخل المتقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية، وحفظ جميع بياناته، والتي تتمثل في الاسم وتاريخ الميلاد والرقم تم الحصول عليه بعد النجاح في تسجيل الهجرة العشوائية لامريكا 2021-2022.





بعد ذلك يظهر للمتقدم رسالتين، أما رسالة قبول أو رفض، ويكتب بها: «أنت من بين 50 الف رابح ويجب عليك استكمال الأوراق المطلوبة المتبقية»، بينما تحتوي رسالة الرفض على جملة has not been selected، مما يعني أنك لست من بين الرابحين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا.





خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2022

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية ( الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية ( اضغط هنــــــــــا )، أو من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــا ).





- تتمثل في الضغط على كلمة check status.





- الضغط على continue.





- كتابة العدد التأكيدي.





- كتابة الاسم الأول والأخير للمتقدم.





- كتابة تاريخ الميلاد.





- إعادة كتابة الرموز والحروف المتوجدة على الشاشة.





- الضغط على كلمة submit.