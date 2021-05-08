عاجل.. الأهلي يطلب إقامة مباراة القمة أمام الزمالك على ملعبه

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى طلب إقامة لقاء القمة أمام الزمالك الإثنين المقبل على ملعبه.

ونشر شوبير رسالة عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" قائلا: "‏الأهلى يطلب إقامة لقاء الزمالك على ملعبه واتحاد الكرة لم يرد على طلبه حتى الآن".

ويقام لقاء القمة بين الأهلى والزمالك يوم الإثنين المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، جمعها من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 40 نقطة، جمعها من 18 مباراة.