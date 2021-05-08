وفاة طليق مي سليم في حادث سيارة..الحلقة الـ27 من "لحم غزال"

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث حيث تعرضت "شوق" لفضيحة بسبب إرسال فيديو لها داخل منزلها لجميع الناس.



و قرر "سعيد" التخلي عن "شوق"، ولكنه تراجع وقرر أخذ حق "شوق"، وذهب لمقابلته ولكن عندما رآه "شوقي" فر هاربا، وقامت سيارة بقتله أثناء فراره.



وتحدثت "غزال" مع "علي" وحاولت أن تكشف له أنها تعلم أنه يخبئ نجلها وشك بمعرفتها ذلك ولكنها لم توضح له لكي تنفذ خطتها في البحث عن نجلها.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

