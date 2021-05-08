تعليق مفاجىء من زيدان حول مستقبله مع ريال مدريد

قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إنه سيتخذ أي قرار بشأن مستقبله "يسهل" الأمور على ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





وربما يكون منصب المدرب الفرنسي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات بجانب لقبين للدوري الإسباني خلال فترته في تدريب ريال، تحت التهديد إذا خرج من الموسم بدون ألقاب.





وخرج حامل لقب الدوري من كأس الملك على يد ألكويانو المنتمي للدرجة الثالثة كما خسر من تشيلسي في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال. ويحتل المركز الثاني حاليا في الدوري بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، وينتظر تعثر جاره للتمسك بفرص الاحتفاظ باللقب.





وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا اليوم السبت "نريد إنهاء الموسم وما يمكنني قوله هو أنني سأجعل الأمور سهلة على النادي لأنه يوفر لي كل شيء دائما".





وأضاف "سأجعل الأمور سهلة جدا على النادي لكننا نركز الآن في أربع مباريات متبقية لإنهاء الموسم جيدا وهذا ما يحفزني وبقية الأشياء مجرد أحاديث".





وسيستقبل ريال غدا الأحد اشبيلية صاحب المركز الرابع على أمل البقاء في سباق اللقب لكنه سيفتقد القائد سيرجيو راموس بعد تعرضه لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية. وينضم راموس إلى قائمة الغائبين بخط الدفاع وهم رافائيل فاران وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز.



