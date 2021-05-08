ما هي الذبحة العصبية أو الكاذبة وما هي أعراضها ؟.. حسام موافي يجيب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تفاصيل وأعراض الذبحة العصبية، أو الحالة النفسية أو ما يطلق عليها الذبحة الكاذبة.



وقال خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الألم النفسي يصيب المخ، موضحا أن المخ وظيفته الاستقبال، لكن مع تراكم التوتر وحدوث تغيرات يتحول من الاستقبال للإرسال.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من يدعي المرض يتم اكتشافه في ثانية، موضحا أن هناك من يعاني من أمراض في أماكن صعبة مثل القلب، لكنها قد تكون بسيطة ولا تستدعي القلق ولكنه يعاني من آلام نفسية بسببها.



وأردف أن الآلم النفسي يحتاج أحيانًا لطبيب نفسي، عندما يفشل الطبيب العادي في محاولة إقناع المريض أن مرضه غير مقلق حتى وإن كان ضيقا في صمام القلب.



