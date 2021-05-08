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حسام موافي يحذر من الاعتراض على خلق الله

السبت 08/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن حالة فتاة في عامها الثامن عشر، ذهبت له إلى العيادة تعاني من التوتر الشديد، بينما تاريخها المرضي يكشف خلوها من الأمراض.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن "عدم حبها للحال المايل" سبب توترها، مشيرًا إلى أن هذا ليس سببًا للتوتر فالجميع لا يعجبه الحال ومع ذلك لا ينتابه التوتر.

وانتقد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من يعتمدون تحويل الميزة إلى عيب، مثل الذي يقول "أصل عيبي أن أنا صريح".

وتابع أن الله خلق الكون على هذه الطريقة التي يوجد بها ورضي أن يكون فيها كل أنواع البشر وكل الصفات، مردفًا: "من هو الإنسان ليعترض على خلق الله!، موضحا أن هذا انتقاد للطبيعة.

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