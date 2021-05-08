غادة عبد الرازق تتعرض لأزمة من جديد أثناء ذهابها لنجلها..الحلقة الـ27 من "لحم غزال"

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وشهدت الحلقة إخبار "يوسف" رجل الأعمال، "غزال" بمكان نجلها عقب عودته إلى مصر، حيث كان يخبئه "علي" في أحد الأماكن.



ووصف "يوسف" لها المزرعة التي يتواجد بها، وذهبت مع مديرة أعماله، ولكن تفاجأ "كريم" نجلها أثناء تواجده في المزرعة بحضور الشرطة وفر هاربا.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

