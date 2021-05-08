نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق طلخا بالزاوية الحمراء

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نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق طلخا بالزاوية الحمراء
السبت 08/مايو/2021 - 09:11 م
إسماعيل منطاوي
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تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال التطوير الجارية في سوق "طلخا"، بنطاق حي الزاوية الحمراء، رافقه في جولته اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.
يأتي ذلك، في إطار خطة الدولة ومحافظة القاهرة، لتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء أخرى حضارية، تستوعب جميع الباعة، بدلا من افتراشهم الشوارع، وتشويه مظهرها الحضاري.
ووجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على توفير عوامل الأمان بها.
يأتي ذلك، في إطار خطة الدولة ومحافظة القاهرة، لتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء أخرى حضارية، تستوعب جميع الباعة، بدلا من افتراشهم الشوارع، وتشويه مظهرها الحضاري.
ووجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على توفير عوامل الأمان بها.
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