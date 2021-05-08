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نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق طلخا بالزاوية الحمراء

السبت 08/مايو/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال التطوير الجارية في سوق "طلخا"، بنطاق حي الزاوية الحمراء، رافقه في جولته اللواء هشام عصمت، رئيس حي الزاوية الحمراء.


يأتي ذلك، في إطار خطة الدولة ومحافظة القاهرة، لتطوير الأسواق القديمة، وإنشاء أخرى حضارية، تستوعب جميع الباعة، بدلا من افتراشهم الشوارع، وتشويه مظهرها الحضاري.


ووجه الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بسرعة إنهاء أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على توفير عوامل الأمان بها.

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