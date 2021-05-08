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مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية لبحث الجرائم الإسرائيلية فى القدس

السبت 08/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الاثنين، حضوريا، بمقر الأمانة العامة، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة.


وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية - فى بيان اليوم السبت، إن الاجتماع سيبحث أيضا الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المقدسيين فى حى (الشيخ جراح) فى محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

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